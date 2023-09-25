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İngiliz ekonomisindeki büyüme kaybı, hane halkı yıllık gelirlerinden bin 400 sterlin eksiltti
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25 Eylül 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 17:30:00

İngiliz ekonomisindeki büyüme kaybı, hane halkı yıllık gelirlerinden bin 400 sterlin eksiltti

Kaynak: AA

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İngiliz ekonomisinde son 15 senede yaşanan büyüme kaybının hane halkı başına yıllık maliyetinin yaklaşık bin 400 sterlin olduğu bildirildi.

İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation, "Birleşik Krallık ekonomisi, nasıl ve niçin daha dinamik hale getirilmeli" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana geçen 15 yıllık dönemde ülke ekonomisinin kriz öncesindeki büyüklüğüne kıyasla yüzde 4 küçülmüş durumda olduğu kaydedildi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Resolution Foundation'ın Araştırmalar Direktörü Greg Thwaites, "İngiliz ekonomisi, son 15 yılını büyük bir krizden diğerine mücadele ederek geçirdi. Ekonomimiz büyük İngiliz yavaşlamasından muzdarip. Son 15 yılda ekonomideki büyüme kaybı, hane halkı gelirlerinin yıllık bin 400 sterlin seviyesinde azalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Düşünce kuruluşunun raporunda, "Politika yapıcılar, vergi ve refah reformlarından rekabet politikasına kadar ekonomik değişimi kucaklamaya ve teşvik etmeye başlamalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Etiketler : ingiliz ekonomisi birleşik krallık sterlin
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