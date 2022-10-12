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12 Ekim 2022 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 16:17:00

İngiliz ekonomisi küçülüyor

Kaynak: AA

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İngiltere ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 küçüldü. Beklenti büyüme olmaması yönündeydi.

Ağustosta sanayi üretiminin özellikle zayıf olması dikkati çekerken, sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 1,8 düşüş yaşandı.

ONS, temmuz ayı büyüme tahminini yüzde 0,2 artıştan yüzde 0,1 artışa revize etti.

Ağustos ayına kadar 3 aylık dönemde İngiliz ekonomisi yüzde 3 daralırken, bu 2021'in başından bu yana ilk düşüş olarak kayıtlara geçti. Söz konusu düşüşle İngiliz ekonomisinin Kovid-19 salgını öncesi seviyesine geri döndüğünü belirten ONS, daha önce ekonominin salgın öncesinin yüzde 1,1 üzerine ulaştığı öngörüsünde bulunmuştu.

Son zamanlarda enerji fiyatlarındaki keskin artış, İngiltere'de enflasyonu yüzde 10 seviyesine çıkararak 1980'lerin başından itibaren en yüksek seviyeye taşımıştı.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), bir süredir İngiliz ekonomisinin yıl sonunda resesyona gireceği ve resesyonun tüm yıl boyunca sürebileceği tahmininde bulunuyordu. Bunun gerçekleşmesi halinde 2008 küresel finansal krizinden bu yana ülkedeki en uzun ekonomik gerileme yaşanmış olacak.

İngiltere'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerine yönelik plan, son zamanlarda finans piyasalarında şok dalgalara neden olmuştu. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasını ve tahvil piyasasında satışları beraberinde getirmişti.

BoE, yatırım ve emeklilik fonlarını ciddi şekilde baskı altına alan piyasa faiz oranlarındaki artışı yavaşlatmaya çalışırken, 11 Ekim'de enflasyona karşı korumalı TÜFE endeksli tahvil alımı yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz ekonomisinin gelecek yıl sadece yüzde 0,3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Etiketler : ekonomi enerji ingiltere
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