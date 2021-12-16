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16 Aralık 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 11:00:00

İnecek mi?, Çıkacak mı? Gözler Merkez Bankası faiz kararında

Kaynak: AA

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Tüm piyasaların gözü bugün saat 14.00'de açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün yapacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.

FAİZLERDE İNDİRİM OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor.

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

KARAR SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK

Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Etiketler : Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Faiz kararı
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