Hükümet yeni yıla sanayide gaz ve elektrik indirimiyle girdi; akaryakıt fiyatı geriledi, döviz durgun. Halk market ve markalardan da indirim bekliyor.

Devletin üretim maliyetlerini aşağı çekmek için sanayi elektriğini yüzde 16, doğalgazı ise yüzde 13-25 aralığında aşağı çekmesinin yarattığı olumlu hava ilk etkisini gösterdi. ŞOK, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit tutulacak.

GÖREV ÜSTLENDİK

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel yaptığı açıklamada "Maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK olarak ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir" diye konuştu.

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"Sabit fiyat" uygulaması, olumlu bir adım olarak değerlendirilirken gözler şimdi diğer perakende firmalara çevrildi. Bu firmaların da ben er bir adım atıp atmayacağı merakla beklenirken vatandaş maliyetlerdeki düşüşün raflara da yansımasını istiyor. Düşen enerji maliyetleri ve bir süredir sabit seyreden döviz kurları nedeniyle 'sabit fiyat' değil, 'indirim'in zorunlu olduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki indirim sonrası bazı iş dünyası örgütleri de çağrı yapıyor.

İTO'DAN ÜYELERE ÇAĞRI

Bu konuda ilk çağrıyı ise cuma günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yapmıştı. Sanayi elektriğine gelen yüzde 16'lık indirimin ardından Avdagiç "Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapsın" dedi. İTO Başkanı Avdagiç doğalgaz indiminin ardından dün bir açıklama daha yaparak "Elektrik ve doğalgazdaki indirim, enflasyona ve ihracatımıza pozitif yansıyacak" dedi. Enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Ekonomistler aralıkta enflasyonda yüzde 3 civarında bir artış bekliyor.

'ASGARİ ÜCRET'LE HAREKETE GEÇTİLER

Önceki hafta asgari ücretin 8500 liraya çıkmasının ardından bazı marketler aynı gün zam yapmıştı. Hatta bir gecede 500 etiket bile değiştiren marketlerin olduğu belirtilmişti. Kamuoyuna da yansıyan iddialar üzerine geçen hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle toplantı yapmıştı. Muş toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" demişti.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON % 2.94

İstanbul Ticaret Odası'nın dün açıkladığı verilere göre İstanbul'da aralıkta önceki aya göre, perakende fiyatlar yüzde 2.94, toptan fiyatlar yüzde 3.71 arttı. Perakende yıllık fiyat artışı yüzde 92.97 olurken toptan eşya fiyatları da yüzde 81.31 olarak gerçekleşti. Aylık bazda en fazla fiyat artışı da sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 7.04, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.89, konut harcamalarında yüzde 3.82 oldu. Ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 3.09 azalış izlendi.