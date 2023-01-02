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02 Ocak 2023 Pazartesi 22:40:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 22:40:00

İmzalar resmen atılıyor... Türkiye komşuya doğalgaz satacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu. Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

Bakan Dönmez, şu açıklamalarda bulundu:

"BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapılacak. Umman'la biz bugüne kadar pek çalışmadık. Potansiyel olarak da oldukça iyi bir ülke. Geçen sene yaklaşık 15 tane ülkeye gittik, enerji diplomasisi yürüttük. Yeni kaynakları devreye sokma arzusuyla bunu yaptık. Gittiğimiz her ülkede de aslında bazen yarı kapalı, bazen yarı açık buradaki dağıtım merkezinden de bahsettik. Birçok ülke pozitif yaklaştı. Talep tarafında olan ülkelerden de son derece pozitif dönüşler oldu. Bunu biraz zaman gösterecek. Yarın da nasipse Bulgaristan'a bir seyahatimiz var. Orada da Bulgar gaz şirketiyle BOTAŞ arasında bir anlaşma akdedilecek. Yarın Bulgaristan'la anlaşma imzalayacağız."

Etiketler : bakan dönmez türkiye doğalgaz bulgaristan
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