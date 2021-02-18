IMF'den Türkiye açıklaması

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, son dakika Türkiye açıklamasında bulundu. McGettigan, sürdürülebilir bir para politikasının yatırımcılara güven sağlayacağını belirterek, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson ise, "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz. Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır." ifadelerini kaydetti.