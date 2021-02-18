  • BIST
    1558.1
  • Dolar
    6,9628
  • Euro
    8,4177
  • Altın
    399,7150
İstanbul
1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
IMF'den Türkiye açıklaması
TOGG'dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı
NATO'da reform hazırlığı
Mutasyonlu virüsler laboratuvarda üretildi!
Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti
Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi
Atina'da Çeşme yaygarası: Türkiye'nin adımıyla endişelendiler
Bugün hava nasıl olacak? Kritik uyarı geldi
Türklerin verdiği ilanı hazmedemediler!
NATO'dan Türkiye açıklaması: Çok önemli müttefik
Test çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz
ABD'den tepki çeken sessizlik! PKK sorusuna cevap veremedi
TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Pankartlı evlilik teklifi
Çöplüğün altın çocukları
Elazığ'da insansız hava aracı üretildi Test uçuşları yapılıyor
Kangalların prensesi: NAZ
Mide hastalıkları da ağız kokusu yapar
Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu
İdrar kaçırma, şeker hastalığı belirtisi olabilir
Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Kovid-19 korkusu diş sorunlarını arttırdı
Etkinlik ve oyunlarda çocuğunuzu gözlemleyin
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
18 Şubat 2021 Perşembe 12:40:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 12:40:00

IMF'den Türkiye açıklaması: Politika değişikliği enflasyonu da düşürecek

ABONE OL

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir." açıklamasında bulundu.

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, son dakika Türkiye açıklamasında bulundu. McGettigan, sürdürülebilir bir para politikasının yatırımcılara güven sağlayacağını belirterek, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson ise, "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz. Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır." ifadelerini kaydetti.

Etiketler : IMF Türkiye Masası Şefi IMF Donal McGettigan Türkiye
Fanlar Ebru'yu çıldırttı

Fanlar Ebru'yu çıldırttı
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı
Koronayı yendi uçak fobisi başladı

Koronayı yendi uçak fobisi başladı
Hayatında kavgaya yer yok

Hayatında kavgaya yer yok
Ünlüler aşka geldi

Ünlüler aşka geldi
39. yaşa kar kutlaması

39. yaşa kar kutlaması
Rolünü lunaparka benzetti

Rolünü lunaparka benzetti
Kankalar kampta

Kankalar kampta
Demet de pozitif

Demet de pozitif

EN ÇOK OKUNAN HABERLER