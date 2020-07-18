  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ovacık'ta yıldızların görsel şöleni
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalıyor
Ayasofya'da ikonalar karartılıp ayet yansıtılacak
Kayıt parasını bağışı kitabına uydurdular
Tarihi gün geldi! TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak
Üç ülkeden Rusya'ya suçlama: Aşı verilerimizi çalıyor
Milyonlarca kişinin beklediği soruyu cevapladı! Bayramda kısıtlama gelecek mi?
Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı
Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı sorusuna DSÖ'den ilginç yanıt
Hafter-ABD pazarlığı: Petrole Avrupa mı konacak?
Sosyal medya teröründen rahatsızız
ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor
Trump, ABD'de maske takma zorunluluğunu onaylamayacak
Libya Petrol Kurumu, tesislerindeki yabancı savaşçıların varlığından endişeli
Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını engel ...
AB'den ABD yaptırımlarına tepki
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye Lahey'deki sorgusunun ardından ülkesinde coşkulu karşılama
Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump'a 'vergi beyanını açıkla' çağrısı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var
IMF'den ABD ekonomisi için 2020'de yüzde 6,6'lık daralma beklentisi
Bu hafta en fazla borsa kazandırdı
Victor Ruiz, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini anlattı
18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:35:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:35:00

IMF'den ABD ekonomisi için 2020'de yüzde 6,6'lık daralma beklentisi

Kaynak: AA

ABONE OL

IMF, ABD ekonomisinin Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 6,6 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 3,9 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağını öngördü.

IMF'den yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin ön bulguları paylaşıldı.

Kovid-19 salgınının ABD ekonomisindeki etkilerine işaret edilen açıklamada, "ABD tarihindeki en uzun büyüme Kovid-19'un beklenmeyen gelişiyle raydan çıktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Ekonomiyi onarmak uzun zaman alacak"

Açıklamada, ekonomik zararın çok büyük olduğu belirtilerek, Kovid-19 vakalarındaki devam eden artış kontrol altına alınırken, işletmelerin yeniden açılması kararlarının ekonomik maliyeti hafifletmek için dikkatle alınması gerektiği vurgulandı.

IMF'nin açıklamasında, "Ekonomiyi onarmak ve faaliyeti pandemi öncesi seviyelere döndürmek uzun bir zaman alacaktır." ifadesi kullanıldı.

Krizin ekonomik sonuçlarının en yoksul kesim için daha ağır olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yoksulluk oranları ve diğer sosyal zorlukların küresel finans krizi sonrasında yaşananları aşmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 şokunun ekonomik yayılımını çevreleyen çok büyük belirsizlikler olduğu vurgulandı.

Ekonomik görünümdeki başlıca Kovid-19 vakalarındaki artış

Ekonomik görünüme yönelik risklere de işaret edilen açıklamada, başlıca riskin ABD'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve karantina önlemlerinin yeniden uygulanma olasılığı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik daralma ve ekonomik kayıpların sektörel dağılımının yoksullukta sistemsel bir artışa yol açacağına dair işaretler olduğu belirtilerek, borç seviyelerindeki artışın kırılganlıklara yol açtığı kaydedildi.

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağı, 2021'de yüzde 3,9, 2022'de yüzde 3,3, 2023'te yüzde 2,3, 2024'te yüzde 1,9 ve 2025'te yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüldü.

4. madde konsültasyonu nedir?

IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.

Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.

IMF heyetlerinin, Madde 4 Görüşmeleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler, onay için IMF'nin Washington'daki Yönetim Kurulu'na sunuluyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER