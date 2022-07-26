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26 Temmuz 2022 Salı 18:23:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 18:23:00

IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Kaynak: AA

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4'e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.

IMF'nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin, salgın nedeniyle zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu belirtildi.

IMF'nin Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas ise ekonomik görünüme ilişin kaleme aldığı blog yazısında, dünyanın en büyük üç ekonomisinin yavaşladığını ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Gourinchas, küresel ekonominin giderek daha kasvetli ve belirsiz bir görünümle karşı karşıya olduğunu belirterek, dünyanın yakında küresel bir resesyonun eşiğine gelebileceğini ifade etti.

Etiketler : IMF Uluslararası Para Fonu büyüme tahminleri
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