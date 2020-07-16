  • BIST
    118957
  • Dolar
    6,8587
  • Euro
    7,8297
  • Altın
    398,4410
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İkinci el araçta fiyat yükselten oyun!
LGS sonuçlarının ardından Bakan Ziya Selçuk'tan ilk açıklama
İşte sarı-lacivertlilerin yeni transferi! Fenerbahçe'den resmi teklif
Yargıtay'dan çok önemli karar! Tavanı aşan kıdem tazminatı geri verildi
Biri kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Dünya genelinde koronavirüs hastalığına yakalanan kişi sayısı 13 milyon 700 bine ulaştı
PKK'lı teröristlere 'Pençe' ! MSB görüntüleri paylaştı
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Hoş geldiniz
Van şehitlerimizin kimlikleri belli oldu!
New York'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereli dehşet
Pençe-Kaplan Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Borsa güne yükselişle başladı
Aziz Yıldırım adliyede
Rusya'dan ABD'ye TürkAkım tepkisi: Amerika'nın zayıflığını gösteriyor
SPK'dan özel fon mal varlıklarına düzenleme
Bolu'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü
Çin, ABD'ye Hong Kong yaptırımlarıyla ilgili protesto notası verdi
Büyük sürpriz! Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor
Melis'in Yunan babaya iade kararını AYM, 'hak ihlali' saydı
Karadeniz'de etkisiz hale getirilen teröristler şemsiye açıp, İHA'dan korunmaya çalışmış
Son 24 saatte Çin'de 1, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Filistinli Gazeteciler Sendikası, Batı Şeria'da AA muhabirinin alıkonulmasını kınadı
Libya İçişleri Bakanı: Diplomatik misyonlar artık Trablus'ta faaliyete başlayabilir
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi öldü
16 Temmuz 2020 Perşembe 09:21:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 09:23:00

IMF duyurdu: Pandemi yeni bir aşamaya girdi

ABONE OL

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni bir aşamaya girdiğine işaret ederek küresel ekonomik faaliyetin çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başladığını bildirdi.

IMF, 18 Temmuz'da sanal ortamda gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu yayımladı.

Kovid-19'un dünya genelinde yayılmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, "Pandemi yeni bir aşamaya girdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu bildirildi.

"YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği aktarılan raporda, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başlıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, finansal koşulların kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı belirtildi.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

"BELİRSİZLİK ÇOK YÜKSEK"

Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

Çoğu G20 ekonomisinde geniş kapsamlı politika desteği sağlandığına dikkatin çekildiği raporda, politika yapıcıların dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için bu desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığı belirtilerek işsizlik sigortası ve sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.

KOLEKTİF ÇABA VURGUSU

Sağlık krizinin sona ermesi ve büyümenin yeniden canlandırılması için G20'nin kolektif çabalarının önemli olduğu vurgulanan raporda, politika yapıcıların salgınla mücadele için gerekli ürünlerle sağlık malzemelerinin üretimi ve dağıtımını garanti altına almak için birlikte çalışması ve temel ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan IMF, G20 Eylem Planı Uygulama raporunu da yayımladı. G20'nin Kovid-19'un yayılmasını önlemek ve ekonomik etkisini sınırlamak için çalıştığının belirtildiği raporda, mali desteklerin sağlık hizmetleri, insanları ve firmaları desteklemeyi hedeflediği aktarıldı.

Raporda, finansal sektör politikalarının piyasa güvenini desteklemeye ve zorlukları hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER