VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni 2 yılda 180 bin kişi ziyaret etti
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan tarihi zafer
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
Stoltenberg: Savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde değil
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:00:00

IMF, merkez bankalarının faiz indirimleri için 2025'i işaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, henüz faizlerin aşağı çekilmesi için erken olduğunu, bu hamlelerin 2025'in başları gibi beklenebileceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Ekonomi Forumu sırasında yaptığı açıklamada, merkez bankalarının salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı süresince attığı adımları değerlendirdi.

Merkez bankalarının koordineli bir şekilde kararlı olarak hareket ettiğinin altını çizen Georgieva, bu sayede hızla yükselen manşet enflasyonda düşüş görüldüğünü söyledi.

Georgieva, manşet enflasyonun aksine çekirdek enflasyonda, inatçı gıda fiyatları sebebiyle, gerçek bir düşüşten söz edilemeyeceğini belirterek, "Merkez Bankaları rotasında kalmalı çünkü faiz oranlarında erken geri adım atarlarsa enflasyon daha uzun süre boyunca büyüme için bir sorun haline gelebilir." ifadesini kullandı.

Merkez bankalarının bu sebeplerle faiz artırım politikalarına devam edeceğini ifade eden Georgieva olası faiz indirimleri için "2025'in başlarından önce bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

İki yıllık zorlu salgın süreci ve arkasından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomide başta enflasyon gibi ciddi sorunlara yol açarken merkez bankaları bu sorunlara karşı sert ve hızlı adımlar attı.

Fed Ocak 2022'de yüzde 0,25 olan politika faizini bu süreçte yüzde 5,25'e, ve AB Merkez Bankası Haziran 2022'de eksi 0,5 olan faizi 3,25'e kadar yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası da bu süreçte 10'un üzerinde faiz artırımına gitti.

Etiketler : uluslararası para fonu kristalina georgieva merkez bankaları
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Çocuk aşkı taçlandırır

Çocuk aşkı taçlandırır
Romantik tatil

Romantik tatil
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!
Fas'ta film çekti

Fas'ta film çekti
Romantik kutlama

Romantik kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX