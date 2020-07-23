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IMF finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde geçici artışa gitti
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23 Temmuz 2020 Perşembe 07:52:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 07:52:00

IMF finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde geçici artışa gitti

Kaynak: AA

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Uluslararası Para Fonunun (IMF) Yönetim Kurulu, finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde geçici artış yapılmasını onayladı.

IMF'den yapılan açıklamada, Genel Kaynaklar Hesabı ile Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu'ndaki kaynaklara erişimin yıllık limitlerinde geçici artışa gidildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin benzeri görülmemiş sayıda ülkenin IMF'den finansal destek istemesiyle sonuçlandığına işaret edilen açıklamada, 13 Temmuz itibarıyla 72 ülkenin IMF'nin finansal desteğinden yararlandığı ve önümüzdeki aylarda başka destek taleplerinin de gelmesinin de beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, IMF kredilerinin kaynaklara erişim konusunda yıllık bir limite tabi olduğu anımsatılarak, Kovid-19 salgınının başından bu yana IMF'den mali destek alan çoğu ülkenin ilgili erişim limitine ulaştığı veya ulaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Salgının yarattığı benzersiz koşullar dikkate alınarak IMF Yönetim Kurulu'nun yıllık erişim limitlerinde geçici artışa gittiği belirtilen açıklamada, artırılan yıllık erişim limitlerinin 6 Nisan 2021'e kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu artışın üye ülkelerin bu süre zarfında daha yüksek seviyede finansal destek almalarını sağlayacağı ifade edildi.

IMF'nin açıklamasında, Genel Kaynaklar Hesabı'ndaki yıllık erişim limitlerinde kotanın yüzde 145'inden 245'ine, Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu'ndaki yıllık erişim limitinde de kotanın yüzde 100'ünden yüzde 150'sine artışının desteklendiği kaydedildi.

Hızlı Kredi Kolaylığı kapsamındaki ödeme sayısındaki limitin de 6 Nisan 2021'e kadar geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, bu kararın da acil durum finansmanının IMF'nin en yoksul üye ülkelerine daha sık sağlanmasına olanak tanıyacağı aktarıldı.

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