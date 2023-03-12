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12 Mart 2023 Pazar 12:02:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 12:02:00

"İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta çekilecek

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta çekilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan kura çekimlerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği, kuralara 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandığı hatırlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin, 250 alt sektörü harekete geçirerek, istihdamı desteklediğini belirtti.

Kurum, "Vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." bilgisini verdi.

"İLK İŞ YERİM" PROJESİNDE KURALARI BAŞLAYACAK İLLER

"İlk İş Yerim" projesi kapsamında, 10 bin iş yeri için 15 Mart'ta başlanacak kuralarla 12 ilde, 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek. İlk etabı Aksaray'da başlayacak çekilişlerin il ve ilçelere göre dağılımı şöyle:

15 Mart: Aksaray merkez 220, Konya Meram 308, Çumra 25; Isparta merkez 271, Afyonkarahisar Dinar 55, Şuhut 44, Ankara Gölbaşı 1100, Denizli Bozkurt 88, İzmir Torbalı 77, Kastamonu Tosya 81, Tekirdağ Süleymanpaşa 276, Trabzon Of 286, Van Edremit 275.

"İLK EVİM ARSA" PROJESİNİN KURALARI

Altyapısı tamamlanan ve imar planı hazırlanan 1 milyon "İlk Evim Arsa" kuralarına da 13-17 Mart arasında devam edilecek. 23 ilde, 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsa hak sahiplerinin belirleneceği çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle:

13 Mart: Erzincan merkez 550 müstakil, Kırşehir merkez 1100 müstakil, Bingöl merkez 440 müstakil, Aydın merkez 165 müstakil, Isparta merkez 440 müstakil, Afyonkarahisar merkez 1320 müstakil.

14 Mart: Balıkesir merkez 2 bin 200 müstakil, Aksaray merkez 660 müstakil, Kayseri merkez 1650 müstakil.

15 Mart: Konya merkez 4 bin 400 müstakil.

16 Mart: Tunceli merkez 110 müstakil, Kars Merkez 330 müstakil, Iğdır Merkez 330 müstakil, Karabük merkez 220 müstakil, Trabzon 495 müşterek, Ağrı merkez 275 müstakil, Nevşehir merkez 770 müstakil, Uşak merkez 330 müstakil.

17 Mart: Karaman merkez 880 müstakil, Trabzon merkez 55 müstakil, Denizli merkez 550 müstakil, Batman merkez 550 müstakil, Eskişehir merkez 3 bin 300 müstakil.

Etiketler : murat kurum ilk iş yerim kura

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