Sosyal konut projesine ilk iki günde 1 milyon 700 bin başvuru

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk 2 gün 1 milyon 700 bin başvuru

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Teminatımız yaptıklarımızdır, teminatımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerine yer verdi.