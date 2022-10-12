İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "lk Evim İlk İş Yerim projemiz bir sosyal konut projesinden çok daha ötesi. 900 milyar liralık dev bir yatırım" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"İlk Evim İlk İş Yerim projemiz bir sosyal konut projesinden çok daha ötesi. 900 milyar liralık dev bir yatırım. 450 alt sektörü tetikleyecek, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlayacak. Bu; aynı zamanda yeni iş kapıları, yaklaşık 200 bin kişiye iş imkanı demek."
İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak. 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımını ve 1 milyon konut amaçlı arsayı içeren proje kapsamında ilk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de inşa edilecek.
Proje kapsamında, tüm ve tüm ilçelerde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak, 1 milyon konut amaçlı arsa milletin istifadesine sunulacak.
İlk etap konutlarının azami 2 yıl içinde bitirilip hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesi amaçlanıyor. Yatay mimari esasıyla, depreme dayanaklı şekilde inşa edilecek bu projeler, zemin artı 4 veya zemin artı 5 kat yüksekliğinde olacak. Projeler, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçirilecek.
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