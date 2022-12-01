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01 Aralık 2022 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 13:45:00

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin 3. etap kuraları başladı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, 3. etap kurayla 7 Aralık'a kadar 7 ilde, 13 bin 807 konutun hak sahipleri belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde bugün başlayan 3. etap kuralar, 7 Aralık'ta sona erecek.

Kuralar, bugün Bolu'da 902 konut, Karaman'da 751 konut, 2-3 Aralık'ta Düzce'de 1100 konut, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta 1650 konut, 6 Aralık'ta Bartın'da 850 konut, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için yapılacak.

Proje kapsamında, 7-28 Kasım arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli olmak üzere 23 ilde noter huzurunda yapılan kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahibi belli olmuştu.

Kategori bazında ise 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve diğer gruptaki 15 bin 657 vatandaş ise asil ve yedek olarak belirlenmişti.

Proje kapsamında, 81 ildeki 250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin Mart 2023'e kadar belirlenmesi planlanıyor.

Etiketler : ilk evim ilk işyerim sosyal konut kura
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