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08 Mart 2023 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 09:35:00

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde 5 ilin kura çekimleri bugün yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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Depremler nedeniyle ara verilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde bugün İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çekiliş heyecanı yaşanacak.

TOKİ'nin dev sosyal konut projesinde kura çekimleri sürecek.

Depremler nedeniyle yaklaşık 1 ay ertelenen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları yeniden başlıyor.

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi ile bugün İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çekiliş heyecanı yaşanacak.

14 Mart'a kadar 21 bin 219 sosyal konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.

ARSA KURA ÇEKİMLERİ BUGÜN BAŞLIYOR

'İlk Evim Arsa' kura çekilişi de bugün başlıyor.

10 Mart'a kadar 15 bin 400 hak sahibi için kura sonuçları belli olacak.

74 İLİN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

'İlk Evim' projesinde toplam 250 bin sosyal konut inşa edilecek.

89 günde 74 ilin kura çekilişi tamamlandı. 195 bin 255 kişi bu projeden yararlanmaya hak kazandı.

Etiketler : toki konut ilk evim ilk işyerim kura

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