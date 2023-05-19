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19 Mayıs 2023 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 14:15:00

İlk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da çeltik ekimi başladı

Kaynak: AA

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üreticilerin çeltik ekim mesaisi başladı.

Yaklaşık 10 bin dekar arazide çeltik ekiminin yapıldığı ilçede 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikası kuruldu.

Lezzetiyle meşhur Tosya pirinci, coğrafi işaret tescilli "Sarıkılçık" türüyle öne çıkıyor.

Ilgaz Dağları'ndan süzülerek gelen kar sularıyla sulanan tarlalarda "Sarıkılçık"ın yanı sıra "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitleri de yetiştiriliyor.

Nisan ayında başlayan hazırlıklardan sonra çeltik üretimi için tarlaları "tava" denilen bölümlere ayıran çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor.

Su verildikten sonra traktörle keşan adı verilen yöntemle düzlenen tarlalara ardından tohum atılıyor. İlaç ve gübresi de verilen çeltiğin bakımı, hasada kadar sürüyor. Yaklaşık 4 aylık bakım sürecinin ardından çeltikte hasat başlıyor.

Tosya'nın Ortalıca köyünde çiftçilik yapan İlhan Demirci, AA muhabirine, ilçede çeltik tohumlarının toprakla buluşmaya başladığını söyledi.

Baharın gelmesiyle önce geçen yıldan kalan sapları dağıttıklarını belirten Demirci, "Sonra iki kez sürdük, ardından gübre attık. Gübreden sonra tekrar sürdük. Şu an çeltik ekimi için tava adı verilen yerlerde keşan yapıyoruz. Çeltik tohumu toprağa kök salsın diye toprağı düzeltiyoruz. Hazırlıklar oldukça iyi gidiyor." dedi.

Bahar aylarının biraz yağışlı geçtiğini, bu nedenle hazırlık sürecinin biraz zor olduğunu anlatan Demirci, "Şu an havalar güzel. 100 dekar arazide çeltik ekimi yapıyorum. Babadan öğrendiğimiz bir meslek, 30 yıldır bu işi yapıyorum. Havalar özellikle yazın ve sonbaharda iyi giderse, sıcak olursa ürün güzel oluyor." diye konuştu.

Çiftçi Ali Uzun ise 68 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bugüne kadar çeltik üretimi yaptığını dile getirerek, "Tarlayı hazırladık, keşanı yaptık, şimdi tohumu atıyoruz. Yaklaşık 60 dekar arazide çeltik ekiyorum. Bazen tarla dinlensin diye başka bir ürün ekiyoruz, sonra yine çeltik ekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı ise çeltiğin bölge ekonomisi açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Köyümüzde 1500 dekar arazide çeltik ekimi yapılıyor. Eylül sonunda hasadını yapıyoruz. Bundan sonra ilaçlama ve gübreleme yapacağız. Sonra da biçimi bekleyeceğiz. Tosya ilk çeltik fabrikasının kurulduğu yerdir. Burada 100 yıldan fazla süredir çeltik üretiliyor. Çeltiğin bizim için önemi çok, bizler de bunu sürdürmeye devam ediyoruz."

Etiketler : Ilgaz Dağları Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı Çiftçi Ali Uzun
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