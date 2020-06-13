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13 Haziran 2020 Cumartesi 11:31:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 11:31:00

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinin hizmet kalitesi yeni yatırımlarla artırılacak

Kaynak: AA

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Hizmete bu yıl giren Ilgaz Dağı'ndaki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin hizmet kalitesinin, yeni yatırımlarla artırılması planlanıyor.

Hizmete bu yıl giren Ilgaz Dağı'ndaki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin hizmet kalitesinin, yeni yatırımlarla artırılması planlanıyor.

Açılışı 12 Ocak'ta yapılan ve Batı Karadeniz'in 6 kilometre ile en uzun pistine sahip kayak merkezine yaz döneminde yeni yatırımlar yapılması hedefleniyor.

Kayak merkezinde incelemelerde bulunan Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Karahasan, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 4 konuda çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. Tesislerin bulunduğu bölgenin alt kısmına otel yapılacağını belirten Karahasan, "Yapılacak otel ile kayak tesislerimizin bağlantısını sağlayacak yol güzergahında inceleme yaparak, güzergahı belirledik. İkinci olarak, yeni kafeterya binasının yerinin kesin tespiti yapılarak kazı çalışmalarına başlangıç verildi." dedi.

Pistin bazı bölümlerinin rüzgar aldığına işaret eden Karahasan, "Kayak pistimizde bulunan ve kışın rüzgarda kapalı kalan orta istasyon binası ve çevresinde rüzgar kesicilerin yerini belirlemek için teknik ekiple istişarede bulunduk. Kış şartlarında rüzgarın orta istasyonun çalışmasına engel olmaması adına gerekenlerin yapılması kararlaştırıldı." diye konuştu.

Pistin bazı bölümlerinde düzlükler bulunduğunu dile getiren Karahasan, "Kışın görüldü ki pistin orta kısmında yer alan nispeten düz alanda kayakçılar istediği şekilde iniş sağlanamıyor. Kayakçıların isteği olan eğimin yapılabilmesi için gereken makineli çalışmalara start verildi. En kısa zamanda çalışmaların başlayıp bir an önce bitirilmesi konusunda talimat verildi." ifadesini kullandı.

Bölgenin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Karahasan, şunları kaydetti:

"Tüm bunların ışığında Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Tesisleri, bu sene açılmasına ve sezon devam ederken başlayan pandemi nedeniyle hizmete ara verilmesine rağmen en fazla ilgi çeken kayak merkezleri arasında yer almıştır. Her geçen gün eksiklikler tamamlanıp yeni tesislerle bölgenin doğa turizm merkezi olmaya en büyük adaydır. İl Özel İdaresi olarak ilimizin en büyük yatırımlarından olan turizmin göz bebeği tesisin gelişmesi adına çalışmalarımızı büyük titizlik ve özveriyle sürdürmeye devam ediyoruz. Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, bölgenin turizmde yükselen yıldızı olacaktır."

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