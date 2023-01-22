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22 Ocak 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 13:30:00

İLBANK'tan Bursa'ya son 4 yılda 3 milyar 696 milyon lira yatırım desteği

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Bursa'ya son 4 yılda 3 milyar 696 milyon liralık yatırım desteğinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Bursa'ya son 4 yılda 3 milyar 696 milyon liralık yatırım desteğinde bulundu.

İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, sokak sağlıklaştırmadan parke taşı onarımına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Bursa'da güncel rakamlarla toplam maliyeti 10 milyon lira olan 3 proje tamamlanarak açıldı. Bunun yanında toplam tutarı 2,41 milyar lira olan 25 işin yapım çalışması yürütülüyor.

Son 4 yılda toplam maliyeti 3 milyar 696 milyon lira olan 69 üstyapı ve altyapı projesinin açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunuldu.

İller Bankası finansman ve teknik desteğiyle son 20 yılda toplam 9,57 milyar lira değerinde 170 proje tamamlandı.

Etiketler : çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ilbak bursa yatırım
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