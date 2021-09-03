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03 Eylül 2021 Cuma 08:41:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 08:41:00

İklim ve korona virüs "kahve"yi vurdu: Fiyatlar dünya genelinde yükselmeye başladı

Kaynak: AA

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İklim ve korona virüs "kahve"yi de vurdu. Fiyatlar dünya genelinde olduğu gibi Afrika'da da yükselişini sürdürüyor.

İklim koşulları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi fiyatlar Afrika'da da yükselişini sürdürüyor.

Tanzanya Kahve Kurulu, kahve ihracat fiyatlarının 2021-2022 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı. Ülkede, 50 kilogramlık kahve çuvalı geçen yıl 130 dolardan alıcı bulurken şu anda 186 dolardan alıcı buluyor.

Etiyopya gibi Afrika'da en fazla kahve ihracatı yapan ülkelerden biri olan Uganda'da temmuzda fiyatlarda yüzde 7,9 artış kaydedildi.

Kenya'da ağustosun ikinci haftasında yapılan haftalık kahve satışında bir önceki döneme göre ortalama yüzde 24 artış görülürken, Etiyopya'da da son 1 ayda yüzde 10'a yakın yükseliş kaydedildi.

Öte yandan, fiyatlardaki artışın ardından bazı kahve türlerinin Afrika'dan yapılan ithalatında da düşüş görüldü.

Kahve fiyatlarında 2021'deki yıllık değişim yüzde 50'yi aşarken, Arabica kahve fiyatlarında son 7 yılın zirvesini gördü.

Üretimde 2020'de 3,1 milyon tonla Brezilya başı çekerken, bu ülkeyi sırasıyla Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya izlemişti.

Etiketler : KAHVE KORONA İKLİM Vietnam Kolombiya Endonezya
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