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İklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji kurulumlarının artırılması gerekiyor
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23 Haziran 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 10:15:00

İklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji kurulumlarının artırılması gerekiyor

Kaynak: AA

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Enerji dönüşümünün başarılı şekilde uygulanabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için küresel ölçekte 2030'a kadar her yıl 1000 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kurulumunun yapılması gerektiği bildirildi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan Dünya Enerji Dönüşümü Görünümü 2023 raporuna göre, yenilenebilir enerji kurulumlarının hızlandırılabilmesi için, fiziksel altyapının sağlanması yanında, politikalara, düzenlemelere ve iş gücüne ihtiyaç bulunuyor.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için yapılacak yatırımlarda elektrifikasyon ve verimlilik uygulamaları, dönüşüm için anahtar oyuncular olarak tanımlanırken, yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, sürdürülebilir biyokütle uygulamalarının tüm sektörlere yayılması gerekiyor.

Rapora göre, geçen yıl 300 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasite artışı olmasına rağmen, bu miktar iklim hedeflerinin yakalanması için yeterli görülmüyor.

Enerji dönüşümünün başarılı şekilde uygulanabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için küresel ölçekte 2030'a kadar yıllık 1000 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kurulumunun yapılması gerekiyor.

Rapora ilişkin değerlendirmesinde IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, Paris Anlaşması'nın uygulanması için hedeflenen kapasite artışlarının daha bilimsel olarak ele alınması ve yenilenebilir enerjiyi çözüm olarak merkeze alan yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini bildirdi.

La Camera, kapasite artışları yanında enerji güvenliğini sağlama, enerji maliyetlerini azaltma ve endüstriyel ölçekte yenilenebilir enerjiyi sisteme dahil etmenin söz konusu hedefe ulaşmada önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler : iklim değişikliği temiz enerji enerji dönüşümü
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