İkinci elde yerli otomobil Togg hareketliliği!

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü düzenlenen resmi törenle açıldı. Etkinlikte ilk elektrikli otomobili olan C-SUV modeli de seri üretim bandından indi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobilin ön satışı şubat ayında başlayacağını ve fiyatının da bu tarihte belli olmasının beklendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek" dedi.

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Togg'un fiyatıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" diye konuştu.

"TOGG ALMAK İÇİN SATILIK"

NTV'de yer alan habere göre, Togg'un tanıtılması ve ayrıntılarının açıklanmasının ardından ikinci el otomobil ilanlarında, Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade eden ilanlar açılmaya başlandı.

İlan başlıklarının bazılarından Togg'un açıklanan renkleri belirtilerek, "Anadolu veya Oltu için satılıktır" ifadeleri kullanılırken, bazılarında "Yerli otomobil almak için satılık" ifadeleri kullanıldı.

Bu ilanların bazıları projeye destek için veya ön siparişe çıktığında parasını hazırda tutarak Togg almak için bekleyenler tarafından koyulsa da bazıları ilanlarını öne çıkarmak için 'Togg' başlığıyla paylaşıyor.

Aracın ön siparişe açılacağı Şubat ayı yaklaştıkça bu ilanların sayısında artış olması bekleniyor.

İLK YIL 17-18 BİN ARAÇ

Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.

İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.

0'DAN 100'E 4,8 SANİYE

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.