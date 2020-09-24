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24 Eylül 2020 Perşembe 13:44:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 14:06:00

İkinci el online otoda ağustos ayında en çok satılanlar belli oldu

Kaynak: AA

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INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti. Ağustosta en hızlı satılan marka 24 günle Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

İkinci el online pazarda, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla VW oldu.

Renault 27 bin 923 adetle ikinci ve Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ardından 19 bin 364 adetle Fiat, 13 bin 717 adetle Opel, 12 bin 286 adetle BMW, 11 bin 876 adetle Mercedes-Benz, 11 bin 832 adetle Hyundai, 10 bin 89 adetle Peugeot ve 8 bin 253 adetle de Audi sıralandı.

SATIŞLARINI EN FAZLA BMW VE PEUGEOT ARTIRDI

Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

Ayrıca ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu
sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.

AĞUSTOSTA EN HIZLI FORD SATILDI

Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 30 gün oldu.

En hızlı satılan marka 24 günle Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

PASSAT, FOCUS VE CLİO ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 9 bin 644 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 7 bin 704 adetle Ford Focus ve 7 bin 312 adetle Renault Clio izledi.

Ardından 6 bin 966 adetle Renault Megane, 6 bin 598 adetle Opel Astra, 5 bin 864 adetle Renault Fluence, 5 bin 411 adetle VW Golf, 5 bin 162 adetleToyota Corolla, 5 bin 86 adetle VW Polo ve 4 bin 539 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 110 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Bunu, 4 bin 54 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 4 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 997 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 766 adetle VW Caddy, 2 bin 75 adetle VW Transporter, 1.488 adetle Ford Transit, 1.316 Peugeot Partner, 1.244 adetle Renault Kangoo ve 1.107 adetle Citroen Berlingo takip etti.

 GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

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