İkinci el pazarında sıfır etkisi!

İkinci el otomobil sektöründe yüzler gülmeyi başladı. Otomobil fiyatlarının şu anda stabil seyrettiğini söyleyen MASFED Başkanı Aydın Erkoç ve sektör temsilcisi Cihan Emre, nisan ayına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredisi limitleri ve kullanılabilecek kredi oranlarını geçen ay artırmıştı. Otomotiv sektörünü heyecanlandıran bu düzenlemenin, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarına olumlu yansımaları görülmeye başladı. Peki geçen bir aylık sürede düzenlemenin ikinci el otomobil sektörüne yansıması nasıl oldu, sektörde son durum ne?

'YÜZDE 7 DÜŞÜŞLE KAPATTI'

Pandemi döneminde dünya ekonomisindeki daralmayla birlikte Türkiye'de de bir daralma yaşandığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı ikinci el sektörü 2021 yılını, önceki yıla göre yüzde 7 oranında bir düşüşle kapattı. Döviz kurunun dalgalı seyri, faiz oranlarının yüksek olması ve çip krizi sebebiyle sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı 2021 yılında yaşanan daralma ne yazık ki 2022 yılının başlarında da devam etti" dedi.

SAVAŞ SÜRECİ UZATTI

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının, dünyada çip krizi sebebiyle yaşanan sıfır araç üretim sorununu ve bazı parçaların tedarikinde yaşanan sıkıntıları derinleştirdiğini dile getiren Erkoç, "Söz konusu durum sıfır araç fiyatlarının yukarı yönlü artmasına sebep oldu. Bu da ikinci ele yansıdı. Üretimde yaşanan sıkıntıların 2022'nin sonunda, 2023'ün ilk çeyreğinde çözülmesi bekleniyordu ancak yaşanan savaş bu sürecin de uzamasına sebep oldu" diye konuştu.

'SEKTÖRDE CANLANMA BAŞLADI'

Ancak buna rağmen ikinci el sektöründe olumlu gelişmeler de yaşanmaya başlandı. Aydın Erkoç, geçen ay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen taşıt kredilerindeki düzenlemenin, ikinci el otomobil sektörüne olumlu olarak yansımaya başladığını söyledi.

"Taşıt kredilerindeki kısıtlama sebebiyle kredi kullanamayan vatandaşlarımız kredi kullanabiliyor, bu düzenleme sayesinde yaşanan hareketlenmeyi gözlemleyebiliyoruz. Piyasalarda yaşanan belirsizlik vatandaşlarımızın da beklemede kalmasına sebep olmuştu. Ancak peşinat tutarlarının azalarak taksit sayısının artırılması araç almak isteyen ancak bunu öteleyen, beklemede olan vatandaşlarımızı hareketlendirdi."

'SIFIR ARAÇ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ İKİNCİ ELE TALEBİNİ ARTIRACAK'

BDDK düzenlemesinin yanı sıra baharın geliyor olmasının, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ve Ramazan Bayramı'nın da yaklaşıyor olmasının pazardaki canlılığın artmasını sağlayacağını aktaran Erkoç, "Ayrıca sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşlarımızın ikinci ele olan talebini artıracak" görüşünü paylaştı. İkinci el pazarındaki durgunluk devam ederken fiyatların da stabil seyrettiğini kaydeden Erkoç, sıfır araç fiyatlarındaki artışın nisan ayı itibarıyla ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını, bu sebeple fiyatların da yükseleceğini tahmin ettiklerini duyurdu.

OTOMOTİVDE İKİ AYDA YÜZDE 14 DARALMA YAŞANDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak belirlendi. Yalnızca otomobil satışları, 2022 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,5 küçülerek 21 bin 122 adede geriledi.

Bu yılın şubat ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet seviyesinde kayıtlara geçti. Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 küçülerek 12 bin 11 adet olarak belirlendi.

'BDDK KARARIYLA SEKTÖR İVME YAKALADI'

Sektör temsilcisi Cihan Emre de ikinci el araç sektörünün kurdaki dengesizlikler, çip krizleri ve yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi. Yaşanan bu olumsuz olaylar nedeniyle yüzde 50'ye yakın bir iş kaybı yaşadıklarını aktaran Emre, BDDK'nın aldığı kararla sektörün bir ivme yakaladığını dile getirdi. Son dönemde ikinci el araç fiyatlarının stabil şekilde seyretmesinin, buna karşın sıfır araçlardaki tedarik sorunu ve fiyatlarının sürekli artışının tüketicileri ikinci el araç satın almaya yönelttiğini aktaran Emre, yaklaşan bahar ayları ve bayram etkisiyle de pazarın daha da hareketleneceğine dikkat çekti. İkinci el otomobildeki asıl hareketliliğin nisan-mayıs aylarında olacağını duyuran Emre, "Gevşeyen kısıtlamalar, bayram etkisi ve yaz ayının yaklaşmasıyla araç alım-satımları hızlanacak. Tüketicilerin araç fiyatlarında düşüş beklentisi gözetmeden satın alma kararlarını ertelememelerini tavsiye ediyoruz" dedi.