İhracatta yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İhracatta 1 Ocak 2024 tarihinde şirketlerin üretim yerli bazlı yeni sisteme geçiyoruz."

Hâlıhazırda resmi olarak Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan "İllere Göre Dış Ticaret İstatistikleri"nde, dış ticareti gerçekleştiren firmanın merkezinin bulunduğu il bilgisi esas alınmaktadır. Bu durum, merkez ili ve üretim ili farklı olan firmalarda, ihracat istatistiklerinin merkez ili yönünde kümeleşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca, dış ticaret firması aracılığıyla yapılan ihracatın, üretimin yapıldığı il yerine, dış ticaret firmasının bulunduğu ilde ihracatın kaydedilmesine yol açmaktadır.

İl'ldeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve TÜİK'in katılımıyla yürütülen, ve yaklaşık 1 yıldır devam eden ortak çalışma sonucunda "Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl ihracat İstatistikleri" oluşturulmuştur.

Üretimin yapıldığı illerin tespit edilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığımız ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sanayi Sıcil Belgesi Verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir idaresi Başkanlığı'nın kayıtları ile eşleştirilmiştir.

Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı "Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni"nde yayımlanması planlanmaktadır. Ayrıca TÜİK tarafından da Resmi istatistik Programı kapsamında 29 Şubat 2024'te yayımlanacak olan Dış Ticaret İstatistiklerinin Ocak 2024 haber bülteni ile birlikte kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke vb. alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içermektedir. Böylece, bu çalışmanın il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.