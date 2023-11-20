VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zonguldak'ta batan gemi aranıyor... 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Batı Şeria'da bir Filistinli şehit edildi
Borsa haftaya 7.918,31 puandan başladı
Güney Kore'den çarpıcı Kuzey Kore iddiası: Casus uydu fırlatacak
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! MSB duyurdu
Konya'da 12 FETÖ şüphelisi yakalandı
20 Kasım 2023 Pazartesi 09:27:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 09:27:00

İhracatta yeni dönem başlıyor

ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, ihracatta 1 Ocak 2024 tarihinde şirketlerin üretim bazlı yeni sisteme geçeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İhracatta 1 Ocak 2024 tarihinde şirketlerin üretim yerli bazlı yeni sisteme geçiyoruz."

Hâlıhazırda resmi olarak Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan "İllere Göre Dış Ticaret İstatistikleri"nde, dış ticareti gerçekleştiren firmanın merkezinin bulunduğu il bilgisi esas alınmaktadır. Bu durum, merkez ili ve üretim ili farklı olan firmalarda, ihracat istatistiklerinin merkez ili yönünde kümeleşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca, dış ticaret firması aracılığıyla yapılan ihracatın, üretimin yapıldığı il yerine, dış ticaret firmasının bulunduğu ilde ihracatın kaydedilmesine yol açmaktadır.

İl'ldeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve TÜİK'in katılımıyla yürütülen, ve yaklaşık 1 yıldır devam eden ortak çalışma sonucunda "Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl ihracat İstatistikleri" oluşturulmuştur.

Üretimin yapıldığı illerin tespit edilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığımız ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sanayi Sıcil Belgesi Verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir idaresi Başkanlığı'nın kayıtları ile eşleştirilmiştir.

Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı "Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni"nde yayımlanması planlanmaktadır. Ayrıca TÜİK tarafından da Resmi istatistik Programı kapsamında 29 Şubat 2024'te yayımlanacak olan Dış Ticaret İstatistiklerinin Ocak 2024 haber bülteni ile birlikte kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke vb. alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içermektedir. Böylece, bu çalışmanın il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Etiketler : ticaret ihracat ekonomi
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX