İhracatta depremin faturası kapanıyor

İhracatta depremin etkisi son buluyor. Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı yüzde 14.4 artışla 21.7 milyar dolar oldu. Dün sosyal medya hesabından mayıs ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir" dedi. Verilere göre, Türkiye'nin 5 aylık ihracatı ise yüzde 0.2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar oldu. Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi ise 226.6 milyar dolar.



EKONOMİ DAYANIKLI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bütün ekonomik verilerin yaşanan büyük deprem felaketi sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiğine işaret edildi. Açıklamada, deprem felaketinin üretim ile tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara ve küresel ekonomideki belirsiz sürece rağmen mayıs ayında ihracatın rekor kırdığı vurgulandı.

ENERJİ İTHALATI DÜŞTÜ

İthalat ise mayısta yüzde 16 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 5 aylık ithalat da yüzde 8.9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ithalat ile ilgili olarak da şunlar ifade edildi: "Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23.6 azalarak 5.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte, 2022 yılında enerji fiyatlarının gerilemesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Son dönemde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 114.1 artışla 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca motorlu kara taşıtları ithalatı yüzde 113.6 artışla 2.9 milyar dolar, makine ithalatı ise yüzde 51.1 artışla 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

55 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET

Mayısta dış ticaret hacmi, yüzde 15.3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 5.3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BİRİM DEĞER YÜZDE 15.5 ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kilogram başına birim ihracat değerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.5 artışla 1.53 dolara yükseldiğini söyledi. Gültepe, "Otomotiv 3 milyar dolarla mayıs ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yine ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 2.5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 1.7 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu" dedi.