VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da depremlerdeki yıkımlarla ilgili ilk dava açıldı
"Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşaca...
Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili yakalanan 34 şüpheli adliyede
Hollanda, havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği nedeniyle 5,5 milyon avro tazminat ...
İhracatta "deniz yolu" tercihi değişmedi
İstinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü
02 Ekim 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 12:00:00

İhracatta "deniz yolu" tercihi değişmedi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de deniz yoluyla yapılan ihracat, navlun fiyatlarının da düşük seyrettiği bu yılın 8 ayında yaklaşık 93 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2002 yılından sonraki ulaştırma politikalarıyla deniz yolu, ihracat için de önemli bir kanal oldu.

Bu yılın 8 ayında ihracat 164 milyar 793 milyon 509 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde taşıma şekillerine göre ihracata bakıldığında, ilk sırayı 92 milyar 970 milyon 27 bin dolarla deniz yolu aldı.

Deniz yolunu, 54 milyar 688 milyon 670 bin dolarla kara yolu, 14 milyar 703 milyon 703 bin dolarla hava yolu, 1 milyar 398 milyon 245 bin dolar ihracat tutarı ile demir yolu izledi. Bu dönemde 1 milyar 32 milyon 864 bin dolarlık ihracat da diğer araçlarla gerçekleşti.

Önceki yıllarda da ihracatın büyük kısmı, deniz yoluyla gerçekleştirildi. Geçen yıl 254 milyar 169 milyon 748 bin dolarlık ihracatın 150 milyar 294 milyon 432 bin doları, 2021'de 225 milyar 214 milyon 458 bin dolarlık ihracatın 133 milyar 714 milyon 269 bin doları, 2020'de de 169 milyar 637 milyon 755 bin dolarlık ihracatın 100 milyar 907 milyon 927 bin doları deniz yoluyla yapıldı.

"DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI İHRACATIMIZDA BAŞAT ROL OYNUYOR"

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz yolu taşımacılığının her zaman navlun avantajı nedeniyle daha verimli ve daha ihracatı destekleyici olduğunu belirterek, gelişen çevre teknolojisi sayesinde daha çevreci gemilerle karbon salımını en aza düşüren gemilerin dünyada sefere konulduğunu söyledi.

Bunun da deniz yolu taşımacılığının her zaman dünya ticaretinde ve Türkiye ihracatında önemli rol alacağını gösterdiğini dile getiren Ulusoy, "Deniz yolu taşımacılığı ağırlık ve değer olarak ülkemizin ihracatında başat rol oynuyor." diye konuştu.

"NAVLUNLARDA ÇOK CİDDİ ARTIŞLAR BEKLEMİYORUZ"

Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki limanların büyük hacimli gemilerin uğrak noktası olduğuna dikkati çeken Ulusoy, ekonomik ve çevreci taşıma türü olan deniz yolunun, ihracatta rekabetçiliğe de katkı sağladığını bildirdi.

Ulusoy, Avrupalı ithalatçıların güvenilir tedarikçi tercihinde Türkiye'nin öne çıkışının da ülkeyi avantajlı hale getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Deniz yolu navlunları da içinde bulunduğumuz dönemde düşük seyrediyor. Küresel ekonomide durgunlukla beraber deniz yolu tercih ediliyor. 2024'te de deniz yolu taşımacılığının ihracatımızda lokomotif görevi göreceğini tahmin ediyoruz. Navlunlarda çok ciddi artışlar beklemiyoruz, daha stabil, istikrarlı seyirle mevcut seviyeleri koruyacağını düşünüyoruz. Bu da ihracatçılarımız için bir fırsat. Ayrıca yeni Türkiye'den yeni seferlerle farklı ülke ve destinasyonlara birçok fırsatlar var. Bunları ihracatçılarımızın mutlaka değerlendirmesi gerekir."

Etiketler : türkiye deniz yolu ihracat
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX