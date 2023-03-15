VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda
Depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
"Türkiye Fintek Rehberi" yayımlandı
Askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat alay konusu oldu
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı
FIFA, 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı
Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor
Avrupa temiz sanayisini büyütmek istiyor
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti
Bakan Yanık'tan depremzede bebeklere "süt annelik" açıklaması
"Finlandiya'ya verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz"
"Tahıl koridorunun 120 gün uzatılması talebiyle görüşmelere başladık"
"(Adıyaman) 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ed...
Fahiş fiyatın tekrarı halinde ceza iki katına çıkacak
"Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak"
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti
Avrupa Konseyi'nden "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" için mesaj
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile görüştü
"Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız"
AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağışların süreceği uyarısı
15 Mart 2023 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 14:15:00

IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini günlük yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü revize etti.

IEA'nın bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 2 milyon 33 bin varil artışla 102 milyon varili aşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu miktar günlük 101 milyon 920 bin varil olarak tahmin edilmişti. Böylece bu yıl için küresel petrol talebi tahmini yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü revize edildi.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 409 bin varil artarak 46 milyon 365 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 624 bin varil artarak 55 milyon 652 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebindeki artışta, hava trafiğinde ve Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor.

KÜRESEL PETROL ARZI ARTTI

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 830 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 550 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Bu artışta, ABD ve Kanada'da kış fırtınaları ve bakım çalışmaları nedeniyle sekteye uğrayan üretimin toparlanması etkili oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise şubatta bir önceki aya göre 70 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 17 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 360 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay yaklaşık 34 milyon 530 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük 750 bin varil artarak yaklaşık 67 milyon 10 bin varil oldu.

Etiketler : iea petrol ekonomi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX