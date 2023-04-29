IEA Başkanı Fatih Birol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dünyanın büyük bir enerji krizine girdiğini anımsattı.

Enerji kaynakları tedarikinde tek bir ülkeye bağımlı olmanın küresel bir enerji krizine sebep olduğunu dile getiren Birol, ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Birol, Rusya'nın, dünyanın bir numaralı enerji ihracatçısı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dünya büyük bir enerji krizine girdi. Bunun da nedeni son derece basit çünkü Rusya, dünyanın bir numaralı enerji ihracatçısı, petrolde, doğal gazda, kömürde çok önemli bir oyuncu. Yine uranyumda çok ciddi bir paya sahip. Bu bakımdan Rusya'nın attığı bu adım ve Rusya'ya karşı atılan adımlar, dünya enerji krizini getirdi. Bu da bize şunu gösteriyor, ülkeler enerjide bir ülkeye çok fazla bağımlı olmamalılar. Bunu mümkün olduğu kadar çeşitlendirmek lazım. Yani yumurtaların hepsini aynı sepete koymamak lazım. Bence bu krizden çıkan en önemli ders bu. Yenilenebilir enerji bu krizden sonra çok önem kazandı. Yenilenebilir enerjinin savaşlara neden değil çözüm olduğunu gördük çünkü insanlar yenilenebilir enerjinin kendi ülkeleri içerisinde üretildiğini bir kez daha kavradılar."

"TÜRKİYE'DE GELECEKTE ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÇOK BÜYÜK KISMI YENİLENEBİLİR ENERJİDEN GELEBİLİR"



Birol, son dönemde yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesiyle güneş ve rüzgar enerjisi alanında çok büyük sıçrama görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji için bir "cennet" olduğunu ifade eden Birol, şunları kaydetti:

"Türkiye'de rüzgar, güneş ve jeotermalde inanılmaz bir potansiyelimiz var. Türkiye, bu konuda önemli adımlar attı ama daha atılacak adımlar var. Bence Türkiye'nin gelecekte elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmı yenilenebilir enerjiden gelebilir. Tabii nükleer enerjinin de, doğru partnerler seçildiğinde, buna katkıda bulunacağını düşünüyorum. Türkiye, elektrik üretimini bir yandan temiz kaynaklardan sağlayacak, bir yandan da dışa bağımlılığını azaltacaktır."