KDV oranları sadeleşiyor

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20 Ocak 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 12:00:00

Hükümet KDV indirimi ile ilgili harekete geçti: Oranlar sadeleşiyor

Kaynak: DHA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV indirimi ile ilgili yeni düzenlemeye gidecek. Düzenlemeyle sistemin tamamen değişmesi ve KDV oranlarının sadeleşmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesine gidecek. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenlemenin, birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Çalışma ise birkaç hafta içinde tamamlanacak.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi. Çalışmayla sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV'de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak.

Etiketler : KDV ORAN SADELEŞME Hazine ve Maliye Bakanlığı
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