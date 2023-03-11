Hububat ve bakliyattan 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

Hububat ve bakliyattan 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün, Türkiye genelinde şubat ayı ihracatı 833,4 milyon dolar, ocak-şubat dönemi ihracatı 1,82 milyar dolar, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) şubat ihracatı ise 253,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İHBİR, hububat sektörü şubat ayı ihracat rakamlarını paylaştı.

Satın alma heyetleri, PRODEXPO 2023 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Ham Maddeleri Fuarı ve Gulfood 2023 Gıda Fuarı ile 2023 yılına giriş yapan İHBİR'in şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,4 artış ile 253,3 milyon dolara yükseldi.

Hububat sektörünün Türkiye geneli şubat ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,1 düşüşle 833,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ocak-şubat dönemi Türkiye geneli ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 artışla 1,82 milyar dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A YAPILDI



Şubat ayında hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke sırasıyla Irak, ABD ve Rusya olurken, İHBİR'in şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise ABD, Irak ve Rusya olarak kayıtlara geçti.

Mal grupları olarak bakıldığında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ürün sırasıyla sakızlı şekerler, tarifenin başka yerinde olmayan gıda müsth.-süt yağı ve ekmeklik ve kaplıca (kızıl) buğday unu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması, enerji fiyatlarının artışı, arza yönelik endişelerin hakim olması, maliyetlerdeki yüksek artışlar ve küresel çapta gıdaya erişimin zorlaşmasına karşın hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2022 yılını 11,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlandığını ve 2023 yılında ihracat artışının sürmesi için bavullarının hazır, sürekli seyahat halinde olacaklarını belirtti.

2023 HEDEFİ UZAK ÜLKELER



Kazım Taycı, yıl başından bu yana Suudi Arabistan'dan, İsrail'den, Japonya'dan, Kuveyt'ten, İran'dan, Kamerun'dan satın alma heyetleri getirdiklerini aktararak, "Bu heyetlerle de oldukça verimli güzel görüşmeler oldu. Üyelerimizden gelen talep ve isteklere göre yurt dışındaki talep edilen bölgelerden satın alma heyetlerini organize edip en doğru isimleri, firmaları elimizden geldiğince buraya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taycı, ilgili bakanlığın koyduğu hedef doğrultusunda 2023 yılında uzak ülkelere ihracat stratejisine hız vereceklerini anlatarak, "Bu bölgelere sektörel ziyaretler düzenlemeyi ve aynı zamanda yine bu bölgelerden satın alma heyetleri getirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl, uzak ülkelere ihracat stratejisinin gerçekleşebilmesi için özellikle navlun ve enerji konusunda destek beklediklerini kaydeden Taycı, fuarlar, satın alma heyetleri, yurt dışında yerli ürün tanıtımı, yaşanan mevzuatsal sıkıntılar ve problemlerin çözümleriyle ilgili adımlar atarak Cumhuriyetin 100. yılında rekorlar kırmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk şirketlerinin ürünlerinin yoğun ilgi gördüğü ve 30 farklı sektörden, 2 bin 27 katılımcıyı ağırlayan PRODEXPO 2023 Fuarına İHBİR'in 40 firma ile katılım göstermesine ilişkin Taycı, katılımcılardan aldıkları olumlu geri dönüşler ve fuar potansiyelinden dolayı gelecek yıl 100'ün üzerinde firma ile katılım planladıklarını bildirdi.

Taycı, hububat, bakliyat ve yağlı tohumların altındaki 6 sektörün de Rusya'da rahatlıkla pazar bulabileceğine dikkati çekerek, "Gelinen noktada Rusya'nın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri durumundayız. 2022 yılında İHBİR olarak, toplam 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptık. Rusya'daki fırsatı doğru değerlendirir, atılması gereken adımları atar ve aradaki birtakım bürokratik engelleri çözersek, bu rakamın yüzde 50'sini sadece Rusya'ya yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.