VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"SİHA, milli muharip uçaklarıyla tüm gücümüzle yeni bir çağ başlatıyoruz"
Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma tatbikatı yaptı
Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: 20 bayramdır evlat hasreti çekiyorum
Karadeniz gazı deniz altındaki ana iletim hattına basılmaya başlandı
Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu
İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri genel bilgiler
17 Nisan 2023 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 14:15:00

Hidroelektrik santrallerinde yılın üretim rekoru kırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hidroelektrik santrallerinden günlük elektrik üretimi 294 bin 617 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün 716 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi.

Hidroelektrik santrallerinin günlük elektrik üretimindeki payı dün itibarıyla yüzde 41,1 olarak gerçekleşti. Günlük üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 26,6 ile ilk sırada, akarsu hidroelektrik santralleri yüzde 14,5 payla ikinci sırada yer aldı. Akarsu hidroelektrik santrallerini yüzde 14,3 payla ithal kömür santralleri izledi.

Hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik 294 bin 617 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye'de dün günlük bazda 716 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 719 bin 328 megavatsaat oldu.

En yüksek elektrik tüketimi 33 bin 473 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 753 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Etiketler : hidroelektrik santralleri elektrik türkiye
Kadına şiddetle mücadeleye devam

Kadına şiddetle mücadeleye devam
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
Kerem NFT dizisinde

Kerem NFT dizisinde
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Ajdalı kutlama

Ajdalı kutlama
Mert sorularını duymazdan geldi

Mert sorularını duymazdan geldi
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
Sinema iyileştirir

Sinema iyileştirir
100 milyonluk Edis

100 milyonluk Edis

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX