Heyecanla bekleniyordu... Konut kampanyasında başvurular başladı

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16 Ocak 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 14:30:00

Heyecanla bekleniyordu... Başvurular başladı: Geliri az olana daha fazla destek!

Kaynak: AA

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Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına başvurular bugün başladı. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Bakanlar Nureddin Nebati ve Murat Kurum, Yeni Evim Kampanyası'na başvuruların bugün başladığını ve katılım bankaları dahil kamu bankalarından müracaatta bulunulabileceğini bildirdi

'Yeni Evim Kampanyası'nda başvurular başladı. Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.

Kampanyayla orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi hedefleniyor.

İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanacak.

DEVLET KATKISIYLA ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor.

Kampanyada, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

BİR YIL İKAMET ŞARTI ARANACAK

Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İLK ETAPTA 100 BİN KONUT SATIŞI PLANLANIYOR

Kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

İNTERNET SİTESİ FAALİYETE GEÇTİ

Projeye ilişkin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Projeden faydalanmak isteyenler yenievimkampanyasi.com.tr adresine girerek tüm detaylara ulaşabiliyor.

Etiketler : Yeni Evim Kampanyası İstanbul DEVLET KATKISI
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