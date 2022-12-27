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27 Aralık 2022 Salı 08:17:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 08:17:00

Hesaplar netleşiyor... Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta

Kaynak: TRT Haber

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2023 asgari ücretin açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve emekli yeni yılda alacağı zam oranını beklemeye başladı. Maaş zammı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte şekillenecek. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14'ün üzerinde. Peki Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

"MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞLARINI DA YİNE BU YAKLAŞIMLA YAPACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." ifadelerini kullandı.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

En son kasım ayı enflasyonu açıklandı 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3. Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak'taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 15-17 arasında bir rakam öngörülüyor.

MEMURA REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir.

Etiketler : Yeni asgari ücret Asgari ücret enflasyonu MEMUR ZAMMI
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