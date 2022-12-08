VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin, çok kutuplu dünyaya geçiş için Orta Doğu'da stratejik ortaklıklar hedefliyor
İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bazı hükümlüler için af yasası imzaladı
Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
Terörden arındırılan Gabar'dan petrol fışkırdı
"Türkiye önemli bir partner"
Hudut kartalları sınırda kuş uçurtmuyor! Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Hatay'da 4 adet el bombası ele geçirildi
Türkiye'den kardeş ülkeye gönderildi
Aliyev: Arnavutluk ile ilişkilerimiz güçleniyor ve yeni fırsatlar doğuyor
AB'den itiraf gibi açıklama: O yeteneklere sahip değiliz
"Gençliğin ve inovasyonun gücüyle Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacağız "
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanında
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor
Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getirec...
Türkiye kasımda 354,9 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
AB içişleri bakanları Şengen genişlemesini görüşüyor
Almanya Anayasayı Koruma Başkanı Haldenwang: Darbeciler Alman demokrasisi için tehdit
Yazar Ayşe Şasa için anma toplantısı düzenlendi
Yalova'da zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
Yunan casusun planı deşifre edildi
"Erken seçim" olacak mı?
08 Aralık 2022 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 14:45:00

Herkes şaşkın! Gabar Dağı'ndan günlük çıkan petrol miktarı açıklandı!

Kaynak: İHA

ABONE OL

Terörden arındırılan Gabar'da yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkartılmaya başlandı. Bölgedeki vatandaşlar, "Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca hiçbirimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına." ifadesinde bulundu.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nın terörden alındırılmasının ardından yapılan aramalarda adeta petrol fışkırdı. Bölgede açılan 14 kuyudan günde ortalama 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı. Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede 2019 yılında petrol arama çalışmaları başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020 yılında petrol buldu. Petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor. Şırnak'ta 9 Aralık 2019'da imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in adı ise petrol sahasında yaşatılıyor.

Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyü sakinleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini dile getirdi. Vatandaşlar, köylerinde bulunan petrolün hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Köy sakinlerinden Hakan Vural, "Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca hiçbirimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına. Zamanla gelen büyük makineler, gelen ekipmanlar, burada yapılan sağlıklı ve itinalı çalışmalardan dolayı 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrol çıktı. Bölgede 14 kuyu açıldı, bunlardan 6 tanesi faal ve hizmet veriyor. İnşallah yakında 80'a kadar çıkacak kuyu sayısı. Bu halkımız ve bölgemiz için, ilimizin kalkınması için, ülkemizin bekası için çok güzel bir proje. Burada profesyonelce çalışmaları görünce devletimizin ne kadar büyük olduğunu, süper bir güç olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Şimdiden bu petrolün ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Etiketler : Şırnak Gabar Dağı Cudi ve Gabar
"Hırçınlığım elbisedendi"

"Hırçınlığım elbisedendi"
58 yaşa ailece kutlama

58 yaşa ailece kutlama
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
Z kuşağı rap müzik dinliyor

Z kuşağı rap müzik dinliyor
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
Çift terapisi tam not aldı

Çift terapisi tam not aldı
Sevgili modeli eski eşi

Sevgili modeli eski eşi
Karan ile çocuk oldular

Karan ile çocuk oldular
Sanat eserleri topluyor

Sanat eserleri topluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX