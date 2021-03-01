Herkes kendi işinin patronu olabilir!

Batik Markası, "X ve Y kuşağı için çok şey ifade eden, döneminin en popüler kadın markalarından biri iken, diğer bazı markalar gibi talihsiz bir sürece girmişti. 2020 yılı ekim ayında Rudis AŞ bünyesine katılarak, bilinçli, donanımlı ve tecrübeli kadrolarımız tarafından gerekli revizyonlar uygulandıktan sonra BATİK+ yeniden "perakende dünyası"na dönüyor.



Bu geri dönüşte markanın eski gücüyle birlikte bugünün gereklerini yerine getirerek X ve Y'nin yanı sıra Z kuşağının da ihtiyaçlarının giderimini, sadık Batik müşterisinin ister sınırlı, ister rahat bir bütçeyle, sezon sonu büyük indirimleri beklemeden ihtiyaçlarını giderebilmelerini hedefliyor.

BATİK+ yeni koleksiyonlarına kattığı "muhafazakar kesimin de tercih edeceği Modüs ürünleriyle" modaseverler ile buluşuyor.

E-Ticaret önceliğimiz!

E-Ticarete büyük önem veren BATİK; iş ortakları bayilerinin pandemide kapanan avmler ve kısıtlamalar sebebiyle satışlarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için e-ticareti bayileriyle birlikte yapılandırdı. Tüm online satışlar; bayilerin istemesi halinde bayiler aracılığıyla gerçekleşiyor.

Bayilerimize asla rakip değiliz.

Batik + Marka Danışmanı Cengiz Akant; "E-ticaret yapılırken yaptığımız incelemelerde şunu gördük ki "markalar ister istemez bayilerine rakip oluyorlar". Biz de kararımızı bayilerimizle büyümek yönünde verdik.

Markamızın Türkiye'de kendine ait bir mağazası olmayacak; bunun en büyük gerekçesi de bazı markalarda olduğu gibi "bayilerimize rakip olmamak" .

Biz gerekli AR-GE'yi yapacağız, planlayacağız, üreteceğiz, ürünü yöneteceğiz; bayilerimiz de çevrimiçi alınan ürünleri nihai tüketicimize en uygun koşullarla ve doğru hizmet anlayışıyla ulaştıracaklar. Planladığımız iş bölümü bu şekilde.

Herkes işini doğru yaptığı sürece bu iş bölümüyle herkesin memnun ve mutlu olacağına inanıyoruz."

Pandemiyle birlikte alışılagelmiş bayilik sistemlerini unutun!

Batik; pandemide büyümeyi hedeflerken bayilik Franchise sistemi ve ilk tercih olarak da shoplarla yapmayı hedefliyor. Batik + Marka Danışmanı Cengiz Akant; İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Trabzon ve Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye genelinden gelen bayilik başvuruları, ilgili departman tarafından incelenerek her iki taraf için de en iyi şartlarda buluşulması amacıyla yoğun bir çalışma olduğunu belirtiyor.

Tüm birikimimizi bayilerimiz ve markamız için paylaşırken sürekli arayışlarımız devam ediyor. Günceli yakalamak yeterli değil artık. Öncü olabilmenin, yeniyi eski kılabilmenin , eskimeyecek yeniyi bulabilmenin bizleri farklılaştırdığının farkındayız.

Türkiye'de benzersiz bir iş ortaklığına imza atıyoruz. Bir miktar yatırımı olan, mağazacılığı seven ve yapmayı isteyen herkesi bize gelmeye davet ediyoruz.

Güçlü bir markanın çatısı altında, tecrübeli, bilinçli, girişimci bir kadronun desteğiyle, belki yeni belki de yeniden güncel, modern ve fresh ürünlerle nihai tüketiciyi buluşturabilmek önemlidir. Bunu yaparken herkesin para kazanması ve satıma ortak olması ise bambaşka bir keyif. Biz bu keyfi herkesle paylaşmak istiyoruz."