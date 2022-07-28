Her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde... Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kışa hazır

Tuz Gölü'nün 40 kilometre güneyinde yer alan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, 1 milyar 200 milyon metreküp kapasitesinin yüzde yüzünü doldurarak kış için hazır hale getirildi. Yerin bir kilometre altında, her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde olan 12 adet suni mağarada (caverna) depolanan doğal gaz, talep olması halinde doğal gaz iletim sistemine verilecek.

GENİŞLETME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Söz konusu tesiste, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in duyurduğu genişletme çalışmaları ise devam ediyor. İki yıl içinde tamamlanması planlanan genişletme çalışmaları kapsamında tesisin depolama kapasitesi 1,2 milyar metreküpten 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Günlük geri üretim kapasitesi 40 milyon metreküpten 80 milyon metreküpe çıkacak olan tesiste, içine 10 bin tırın sığdığı suni mağaralara da 40 tane daha eklenecek. Bu yıl içinde genişletme çalışmaları tamamlanacak Silivri Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin 4,6 milyar metreküplük kapasitesi de eklendiğinde Türkiye'nin toplam doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, İHA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tesisin doğal gaz arz güvenliği açısından önemli bir tesis olduğuna dikkati çekerek, "Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, Tuz Gölü'nün 40 kilometre güneyinde Aksaray Sultanhanı içerisinde yer alıyor. Projemiz kapsamında Hirfanlı Barajı'ndan boru hattı ile aldığımız tatlı suyu yer altına enjekte ediyoruz. Bu enjeksiyon işlemi sonrasında tuzun çözülmesi ile yer altında oluşturduğumuz suni mağaralarla doğal gaz depolaması yapıyoruz. Aynı zamanda burada bulunan tuzlu suyu da işlem sonrasında Tuz Gölü'ne enjekte ediyoruz" dedi.

"TESİSİMİZ, 1,2 MİLYAR DEPOLAMA KAPASİTESİ VE YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANI İLE KIŞ SEZONUNA OPERASYONEL BAKIMLARI DA TAMAMLANARAK HAZIR HALDE"



Kaymaz, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İşletme Müdürlüğü Tesislerimiz, 1,2 milyar depolama kapasitesi ve yüzde yüz doluluk oranı ile 2022-2023 geri üretim sezonuna (kış sezonuna) operasyonel bakımları da tamamlanarak hazır halde. Bunun yanı sıra halihazırda 1,2 milyar olan kapasitemizi genişletme projemiz ile 5,4 milyar metreküpe çıkaracağız. Bu anlamda da dünyada tuz yapılarında depolamasının en büyük tesisi olarak ülkemize hizmet edecektir."

"SUNİ MAĞARALARIMIZ, BİR EYFEL KULESİ YÜKSEKLİĞİNDE VE İÇERİSİNE 10 BİN TIR SIĞACAK BİR HACME SAHİP"



Depolama sürecinin tek seferlik bir durum olmadığını dile getiren Kaymaz, "Biz ihtiyaç halinde depolarımızı doldurup kullandıktan sonra tekrar depolarımızı doldurarak ikinci bir döngü ile depolarımızı kullanabiliyoruz. Suni mağaralarımız 300 metre yüksekliğinde 90 metre çapındadır. Şöyle açıklayayım bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde ve içerisine 10 bin tır sığacak bir hacmimiz mevcuttur" diye konuştu.

"İHTİYACIMIZ OLAN ENERJİNİN YÜZDE 60'INI KENDİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİMİZDEN KARŞILAMAKTAYIZ"



Tesisin aynı zamanda yenilebilir enerji anlamında öncü bir tesis olduğunu savunan Kaymaz, "Kamuda ilk güneş takipli güneş enerji santrali tesislerimizde bulunmaktadır. İhtiyacımız olan enerjinin yüzde 60'ını güneş enerjisi santrallerimizden karşılamaktayız. Şu an bir megavat düzeyinde. İki megavat daha ilave yaparak tüm enerjimizi kendimiz üreteceğiz" ifadelerini kullandı.