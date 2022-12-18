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18 Aralık 2022 Pazar 16:45:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 16:45:00

Helal Akreditasyon Kurumu kozmetik sektörünü de akreditasyon faaliyetine dahil etti

Kaynak: AA

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Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, Kurumun, kozmetik ürünlerini "helal" olarak belgelendirecek kuruluşları akreditasyon kapsamına dahil etmeye başladıklarını belirtti.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, kurumun helal kozmetik alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

HAK'ın, 2019 yılından bu yana öncelikli olarak gıda ürünlerinin helal belgelendirmesini yapan kuruluşlara akreditasyon hizmeti sunduğunu bildiren Soylu, bu suretle farklı ürün gruplarına yönelik 800'ün üzerinde helal belgesini akreditasyon kapsamına almış olduklarını söyledi.

Soylu, helal belgelendirmenin sadece gıda ürünleri ile sınırlı olmadığına işaret ederek, özellikle kozmetik sektöründe de helal belgelendirmeye yönelik ciddi bir talep olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda, kozmetik ürünlerine yönelik helal belgelendirme faaliyetlerinin yetkin ve tarafsız kuruluşlarca gerçekleştirilmesi ve bu alandaki güven unsurunun sağlanabilmesi için en güçlü aracın akreditasyon olduğuna dikkati çeken Soylu, "Farklı ürün grupları ve uygulama alanları için helal akreditasyon kapsamını genişleten HAK, kozmetik ürünlerini helal olarak belgelendirecek kuruluşları da helal akreditasyon kapsamına dahil etmeye başlamıştır." dedi.

"DENETİMLERLE AKREDİTASYON VERİLECEK"

Soylu, bu doğrultuda Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), yapılan titiz incelemeler ve yerinde denetimler neticesinde, kozmetik ürünlerine helal belgesi düzenlemede yetkilendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kozmetik ürünlerini belgelendiren kuruluşlar için İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımına göre helal akreditasyon hizmeti sunan küresel bazdaki ilk ve şu an için tek otorite olan HAK, denetimlerine devam edecek. Bu denetimler neticesinde uluslararası standart gerekliliklerini sağladığını tespit ettiği yerli ve yabancı belgelendirme kuruluşlarını akredite etmeye devam edecektir."

Etiketler : helal akreditasyon kurumu kozmetik akreditasyon
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