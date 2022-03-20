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20 Mart 2022 Pazar 10:50:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 10:50:00

Haziran'da asgari ücrete zam sinyali!

Kaynak: İHA

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AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını ifade etti.

AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin Haziran ayında duyurulacağını ifade etti.

72. Genişletilmiş Kozan İlçe Danışma Meclisi toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan'a fayda sağlayacak her çalışmaya destek verdiklerini ifade ederek devlet desteği ve tarım bakanlığının desteği ile kurulan hayvan pazarının tüm çalışmalarını devletin desteği AK Parti milletvekilleri ile ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru ise çiftçilerin artan mazot ve gübre fiyatları altında ezdirilmeyeceğini çiftçinin ürünlerinin yüksek değerde alınacağını belirtti. "Altılı İttifak" diyerek muhalefeti de eleştiren Doğru, "Masa altında olan 7. ortaklarını da biliyoruz. Biz Türkiye'de özgürlüklerin tamamının önünü açtık. Türkiye'yi yolsuzluğun hırsızlığın zirve yaptığı dönemde devir aldık. Şu an şehir hastanelerimiz 5 yıldızlı otel konforunda standartlara getirdik. Ayasofya'yı açtık ve 2023'de insansız savaş uçağımızı dünyada ilk defa biz yapıyoruz. Bu seçim çok önemli bir seçim. Doğu Akdeniz'de işgal girişimini püskürttük. Son bir haftadır Türkiye trafiğine baktığımız zaman ve Antalya Zirvesinde onlarca temsilciyi ağırladık. Türkiye artık dünyada aktördür" dedi.

Karataş, Yumurtalık ve İmamoğlu Yedigöze Sulama Projesi başta olmak üzere bölgede büyük yatımların yapıldığını aktaran Doğru, şöyle devam etti:

"3 bin bin kişiye istihdam sağlayacak 350 bin dolarlık ihracat kapasitesi olan organize su yetiştiriciliğine bu sene Karataş bölgemizde geçiyoruz. Organize sera bölgesi kanunuz sonuna yaklaştık ve çalışmaları yapıldı. Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke ve Kozan gölet sorunu da çözülecek. İki senedir pandemi ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın başına gelmeyen kalmadı. Bununla birlikte pancar üretimi ve yağlı tohumlar ve tahıl ürünleri stratejik ürünler olarak belirlendi. Bu ürünleri ekenlerle ilgili en ufak sıkıntıya maruz kalacakları veya ürettikleri ürünün altında bir fiyatlandırma olması söz konusu olmayacak. Market fiyatları ile ilgili spekülasyon var. Şimdi de şekerle ilgili yapılıyor. Başka ürünlerle ilgilide yapılacak. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olarak gıdaya ulaşmakta vatandaşın ulaşmasında en ufak sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz. İşçimiz, asgari ücretlimize emeklimiz, memurumuza zam yaptık artan fiyatlarla ilgili maaşlarda erime oldu. Bu zamlardan daha fazlasını yapacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız. 20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek."

Etiketler : AK Parti Adana Milletvekili Cumhurbaşkanımız ZAM ASGARİ ÜCRET
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