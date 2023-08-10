Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kaynak: AA
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla, yüzde 9,6'ya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.
Haziranda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olduğu öngörüldü.
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