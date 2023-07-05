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05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:02:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:02:00

Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon rakamları buna göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise 38,21 oldu.

Enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Haziran enflasyon enflasyon verileri
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