VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de makilik alanda yangın
Keykubadiye Sarayı'ndaki 800 yıllık su kanalları gün yüzüne çıkarılıyor
YouTube, AK Partili Özşavlı'nın "Ermeni soykırımı" iddialarını çürüttüğü videolara erişimi engelledi
Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne, 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı
Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor
"Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu"
"Rusya'nın kısmi seferberlik ve referandum kararı durumun ciddiyetini gösteriyor"
Fransa ve Yunanistan'dan Ege'de ortak tatbikat
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor
Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü
Avrupa ülkeleri enerji krizine yaklaşık 500 milyar avro harcayacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'taki arkeolojik kazılarda kadın iskeleti bulundu
VİOP'ta açılış seansı uygulaması cuma günü başlıyor
Çin, çevre gözlem uydusu 'Yünhay-1'i fırlattı
İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirecek
Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen beklenmedik bir harekete imza attı
Fransız Candia, kapaklarından hava aldığı anlaşılan devam sütlerini geri çağırdı
Rus doğal gazının kesilmesi Avrupa'da Çin'in güneş enerjisi panellerine talebi artırdı
Danimarka Kraliçesi Kovid-19'a yakalandı
"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız"
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Milli futbolcu Merih Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
21 Eylül 2022 Çarşamba 15:14:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 15:14:00

Hazır giyim ve konfeksiyondan 8 ayda 14,2 milyar dolarlık rekor ihracat

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, yılın 8 ayında 14 milyar 248 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 artarak 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Ağustos 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 18,3 artarak 165,7 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 250,7 milyar doları aştı.

Ağustos 2021'de 1 milyar 736 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 artışla 1 milyar 842 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Ağustos 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 14 milyar 248 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,3 milyar dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 152 milyon dolarla Bursa ve 123 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptığı 14,2 milyar dolarlık ihracatın 9,8 milyar doları İstanbul'dan, 1,2 milyar doları Bursa'dan ve 1 milyar doları da İzmir'den gerçekleştirildi.

Sektör 8 ayda en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 314 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 256 milyon dolarla İspanya ve 181 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Sektör, ocak-ağustos döneminde ise Almanya'ya 2,5 milyar dolar, İspanya'ya 1,8 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,4 milyar dolar ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1,1 milyar dolarla AB ülkeleri birinci, 238 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 153,4 milyar dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 8 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 8,8 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 1,8 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 180 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,6 pay aldı.

Bu yılın 8 ayında ise 212 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,6 paya sahip oldu.

Etiketler : Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM B ülkeleri
Davul şov

Davul şov
Bol bol senaryo okuyorum

Bol bol senaryo okuyorum
İstemesen de duyuyorsun

İstemesen de duyuyorsun
Vize şirketinde sunuculuk yaptım

Vize şirketinde sunuculuk yaptım
Baba'nın Begüm'ü

Baba'nın Begüm'ü
30'larımda anne olmak istedim

30'larımda anne olmak istedim
Dijital başarı

Dijital başarı
İlanı Aşk

İlanı Aşk
‘Kuş Uçuşu' müjdesi

‘Kuş Uçuşu' müjdesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes