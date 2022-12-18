VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
18 Aralık 2022 Pazar 18:51:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 18:51:00

Hazır giyim sektöründe 11 ayda rekor ihracat... Zirvede üç Avrupa ülkesi var

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Ocak-Kasım arası ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,8 arttı. Böylece tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım dönemi ihracat rekorunu kıran hazır giyim sektörü, 11 ayda 9 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 11 ayında 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Kasım 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 13,9 artarak 231,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 253,4 milyar doları aştı.

Kasım 2021'de 1 milyar 729 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 azalışla 1 milyar 635 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ayki ihracatının 1,1 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 113 milyon dolarla İzmir ve 104 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-kasım döneminde yaptığı 19,5 milyar dolarlık ihracatın da 13,5 milyar doları İstanbul'dan, 1,6 milyar doları Bursa'dan ve 1,3 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 268 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 175 milyon dolarla İspanya ve 131 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektör, ocak-kasım döneminde ise Almanya'ya 3,3 milyar dolar, İspanya'ya 2,5 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 920 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 200 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 188 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın 11 ayında AB ülkelerine 12 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2,5 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 181 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7,5 pay aldı.

Bu yılın 11 ayında ise 214 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,4 paya sahip oldu.

Etiketler : hazır giyim ihracat rekor
Sezen imzalı

Sezen imzalı
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Instagram'da gösteriş sevmiyormuş

Instagram'da gösteriş sevmiyormuş
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Bu poz aşırı sevgi içerir!

Bu poz aşırı sevgi içerir!
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak

DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX