Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna atama yapıldı
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna 90 kişinin ataması gerçekleştirildi.
Bakanlığa ilişkin atama kararı listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren toplam 90 vergi müfettiş yardımcısı atandı.
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