Dolar cinsinden tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolar cinsinden tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.