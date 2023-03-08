Hazine ve Maliye Bakanlığından dolar cinsinden tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.
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