Bakanlık kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı

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20 Ocak 2024 Cumartesi 11:53:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 11:53:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) vergide gönüllü uyumu artırma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şimşek, Başkanlığın, kayıtlı mükelleflere verdiği hizmetlerin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında da denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Şimşek, kira gelirlerinin beyanname döneminin yaklaştığına işaret ederek, "Bu yılın mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı." diye konuştu.

"GEÇEN YIL YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA 1,7 MİLYON BEYANNAME ALINDI"

Geçen yıl bu alanda yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığını ve mükelleflerin beyan dışı bıraktıkları gelirleri beyan etmelerinin sağlandığını bildiren Şimşek, başta banka ve tapu kayıtları olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen veriler sonucu yapılan kontrollerle, beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespit edilerek vergi beyanında bulunmalarının sağlandığını anlattı.

Şimşek, vergi uyumunu artırmak amacıyla yasal işlemlerden önce mükelleflere kısa mesaj yoluyla hatırlatmalar yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 200 bin mükellefe kısa mesaj gönderildi. Bu hatırlatmalara rağmen geri dönüş sağlamayan mükellefler izaha ve gönüllü uyuma davet edildi. Bu çalışmaların da katkısıyla 2023 yılında kira gelirlerine ilişkin 1 milyon 719 bin 315 beyanname alındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, kira gelirlerine yönelik çalışmaların bu yıl daha da geliştirilerek devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GİB, kira gelirlerinin mart ayındaki beyanından önce gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarına, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı istatistikleri de dahil etti. Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Bu tespitlerde kiracılardan edinilen bilgiler, elektronik ortamda tutulacak bir tutanakla doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine aktarılacak; bu bilgiler, banka hesap verileri ve vergi beyanlarıyla karşılaştırılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecek. Beyan dönemi öncesi hatırlatmalar devam ederken, beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak."

"BEYANNAME ELEKTRONİK ORTAMDA KOLAYCA VERİLEBİLİYOR"

Bakan Şimşek, kira gelirlerine ilişkin beyannamelerin, vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilebildiğini anımsatarak, 2022 yılı gelirlerine ilişkin, 2023 yılında 1 milyon 578 bin 932 mükellefin Hazır Beyan Sistemi'ni kullandığını söyledi.

Mükelleflerin bu yıl da 2023 yılı kira gelirlerini ister evlerinden isterse internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerden elektronik ortamda kolayca beyan edebileceğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mükelleflerimizi bu kolaylıklardan yararlanarak gerçek kira bedellerini mart ayında beyan etmeye davet ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 yılında yapılacak çalışmaların bir parçası olan kira denetimleri kapsamlı ve tüm ülke çapında yürütülecek. Amacımız, vatandaşlarımızın da katkısıyla gerçek kira gelirlerinin öğrenilmesidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın yapılan denetimlere gerekli desteğini bekliyoruz."

Etiketler : mehmet şimşek kira gelir vergi
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