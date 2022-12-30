Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı gelir vergisi tarifesi ve istisnalarının detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek yıla ilişkin ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesine ilişkin bilgi vermiş, tarifenin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkardıklarını bildirmişti.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, hem gelir vergisi tarifesi hem de yardım ödemelerinde uygulanan vergi istisnalarının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretin vergi dışı bırakıldığı ve bunun üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretlerinin gelir ve damga vergisinden istisna edildiği hatırlatıldı. Asgari ücrete yüzde 54,5 oranında yapılan artışın, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdığı ve ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttığı belirtti.

2023 yılında, asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışanın yıllık 120 bin 96 lira gelirine isabet eden gelir ve damga vergisini ödemeyeceğine işaret edilerek, ücret geliri elde eden her bir çalışandan yıllık 16 bin 916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17 bin 827,85 lira vergi alınmayacağı bildirildi.

Bir yandan asgari ücret istisnasında meydana gelen artış bir yandan da tarifede yapılan artışlar nedeniyle ücret gelirleri açısından çok daha avantajlı bir durumun ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, tarifenin üçüncü diliminin 550 bin liraya çıkmasının ücret geliri elde edenlerin çok daha geç üst dilimlere geçmesini sağlayacağı, bunun doğal sonucu olarak daha az vergi ödeneceği belirtildi.

Aylık 2860 lira yemek, 1456 lira yol parası ödemeleri vergiden istisna edildi

Bu yıl temmuzda, 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarının 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarının da 56 liraya çıkarılarak, aylık 2860 lira yemek parası, 1456 lira yol parası ödemelerinin vergiden istisna edildiği açıklandı.

Böylece ücret geliri elde edenlere bu ödemeler nedeniyle de vergisel bir avantaj sağlandığı vurgulandı.

Kreş yardımı istisna tutarı 5004 lira

Ücretliler lehine Gelir Vergisi Kanununda sağlanan önemli bir diğer düzenlemenin ise kreş yardımı istisnası olduğu vurgulanarak, işverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için yapılan aylık 3235,50 lira kreş yardımı ödemesinden gelir vergisi alınmadığı bildirildi.

2023 yılında kreş yardımı istisna tutarının da 5004 liraya çıkarıldığı kaydedildi.

Özetle çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan yemek, yol ve kreş ödemelerindeki istisna tutarlarının arttırılması nedeniyle bu ödemelerin tamamını alan bir çalışanda vergi dışı kalan tutar aylık 9320 liraya ulaştı.

2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi şöyle: