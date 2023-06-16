Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşmede bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.

Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.