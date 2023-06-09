Bakan Şimşek, BDDK Başkanlığına atanan Kavcıoğlu'nu kutladı

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sayın Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.