Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: EYT maliyetini hesapladık, bütçemizi ona göre ayarladık
Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi, marketlere indirim çağrısı yaptı. Bakan Nebati, EYT konusunda da “Maliyetini hesapladık, kasayı çok güçlü tuttuk” açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Nebati, enflasyonun üretim, yatırım ve istihdam artışını engelleyecek şekilde keskin düşürülmesi yerine kademeli gerilemesinin sağlanacağını belirtti.
Aralık ayında enflasyon artışındaki hızın düştüğüne dikkati çeken Nebati marketlere indirim çağrısında bulundu:
"Marketlerde gıda fiyatlarını bir kısmı sabitliyor, bir kısmı indirim yapıyor, bir kısmı belli sürelerle ilgili teminatlar vermeye başladı. Giyim, ayakkabı sektöründe indirimler başladı. İndirimlerin devamını bekliyoruz."
"BÜTÇEMİZİ EYT'YE GÖRE AYARLADIK"
Bakan Nebati, EYT konusunda da hazinenin gerekli hazırlıkları yaptığını ifade etti,
"Maliyetini hesapladık, bütçemizi ona göre ayarladık. Kasayı çok güçlü tuttuk. Vatandaş net olarak bilsin, paramız hazır. Prosedürün tamamlandığı gün hesaplarına girer" açıklamasında bulundu.
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