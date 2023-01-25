VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar 28 "helal akreditasyon" kararı aldı
İstanbul'da sıcaklıklar azalacak: Hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
Bakan Bilgin, Karadağlı mevkidaşı Adroviç ile görüştü
MEB akran zorbalığı konusunda yeni yol haritasını belirliyor
YÖKDİL başvuruları başladı
Türkkan ve Başarır için karar tarihi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Askerlik yerleri açıklandı
50'nci yıl albümü
Vizyona geri sayım
Renkli Gülben!
Dominik'ten kızına koştu
3 günde 4 şehir 5 bin kişi
Uyku isyanı
HDP'ye kapatma davası: Erteleme talebi yarın karara bağlanacak
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı
Brent petrolün varil fiyatı 86,52 dolar
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
NASA, atomik uzay gemileri için Pentagon ile iş birliği yapıyor
"EYT maliyetini hesapladık, bütçemizi ona göre ayarladık"
AB, kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getirecek
ABD Başkanı Biden, Demokrat Kongre üyeleriyle görüştü
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam dünyasından gelen tepkiler bugün de sürdü
25 Ocak 2023 Çarşamba 09:40:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 09:40:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: EYT maliyetini hesapladık, bütçemizi ona göre ayarladık

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi, marketlere indirim çağrısı yaptı. Bakan Nebati, EYT konusunda da “Maliyetini hesapladık, kasayı çok güçlü tuttuk” açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Nebati, enflasyonun üretim, yatırım ve istihdam artışını engelleyecek şekilde keskin düşürülmesi yerine kademeli gerilemesinin sağlanacağını belirtti.

Aralık ayında enflasyon artışındaki hızın düştüğüne dikkati çeken Nebati marketlere indirim çağrısında bulundu:

"Marketlerde gıda fiyatlarını bir kısmı sabitliyor, bir kısmı indirim yapıyor, bir kısmı belli sürelerle ilgili teminatlar vermeye başladı. Giyim, ayakkabı sektöründe indirimler başladı. İndirimlerin devamını bekliyoruz."

"BÜTÇEMİZİ EYT'YE GÖRE AYARLADIK"

Bakan Nebati, EYT konusunda da hazinenin gerekli hazırlıkları yaptığını ifade etti,

"Maliyetini hesapladık, bütçemizi ona göre ayarladık. Kasayı çok güçlü tuttuk. Vatandaş net olarak bilsin, paramız hazır. Prosedürün tamamlandığı gün hesaplarına girer" açıklamasında bulundu.

Etiketler : nureddin nebati eyt enflasyon
Çağatay'ın şapkası mı?

Çağatay'ın şapkası mı?
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor
Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor

Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Şükriye Tutkun'dan milletvekili adaylığına yeşil ışık

Şükriye Tutkun'dan milletvekili adaylığına yeşil ışık
Ayakta alkışlandı

Ayakta alkışlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX